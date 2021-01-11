ضربة جديدة لمليشيات إيران.. واشنطن تصنف الحوثي جماعة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 9:31 صباحًا

في ضربة جديدة لمليشيات إيران في المنطقة ، أعلنت واشنطن، ليل الأحد، تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن “جماعة إرهابية”.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التصنيف “يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.

وأضاف في بيان إن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران “منظمة إرهابية أجنبية”.

وتابع الوزير في بيان: “أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم”.

وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبها، يوم الجمعة الماضي، بإدراج حركة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان: “نتابع بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي، بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن”.

وأكدت الوزارة أنها “أمام هذه الممارسات والأعمال الإرهابية، ونتائجها المروعة بحق المدنيين، لم ولن نتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج مليشيا الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي”.

كما دعت الوزارة المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الحقوقي إلى متابعة ورصد تلك الممارسات والتنديد بها.