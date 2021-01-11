درجال يتعهد بإصلاح انارة ملعب الكفل خلال 48 ساعة

وكانت الهيئة التطبيعية قد طالبت نادي القاسم بضرورة اصلاح الانارة في الملعب قبل انطلاق الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

وجاء في معرض رد درجال:

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" تحياتنا الحارة إلى مشجعي نادي القاسم وإلى كل أهلنا الطيبين في المدينة، إطلعنا على رسائلكم عبر صفحاتنا الشخصية بخصوص ملعب الكفل ووجهنا على الفور الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة، بإجراء الكشف على إنارة الملعب وتقييم الضرر الحاصل وقيمة التكلفة اللازمة خلال ٤٨ ساعة وسنقوم بإصلاحها بعون الله خدمة للرياضة العراقية".