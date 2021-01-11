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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة الإصابات بفيروس في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم 90 مليونا وخمسة آلاف و797 إصابة حتى ليل أمس الأحد.

 

كما أسفر مرض كوفيد 19، الذي يسببه ، عن وفاة مليون 931 ألفا و383 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم تليها الهند والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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