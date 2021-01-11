شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 993 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 55 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 606 أشخاص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118900 شخص حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد بلغ 149792 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8197 حالة وفاة.