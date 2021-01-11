شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية. وأوضح بومبيو في بيان أن القرار يهدف إلى تعزيز «الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني» الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين بينهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وقال بومبيو إن القرار اتخذ من أجل «محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري». وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة تقر بأن هناك مخاوف بشأن وطأة هذه التصنيفات على الوضع الإنساني في اليمن»، مضيفاً «نعتزم اتخاذ تدابير للحد من انعكاساتها على بعض النشاطات والإمدادات الإنسانية».