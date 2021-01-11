الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.



وقال بايدن، البالغ الثامنة والسبعين للأمريكيين إن "لا شيء يدعو إلى القلق" عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020.

وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضا الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتوفي اكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن الجمعة آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصافا إياها بـ"المهزلة".

وقال بايدن "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مشيرا الى أن عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة".

وتلقى 6,7 ملايين أمركي فقط جرعة أولى حتى الآن وهو ما يعتبر اقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليونا بحلول نهاية عام 2020.