أمريكا تعلن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

قررت الويات المتحدة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليل الأحد، إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية"، إن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".

وتابع الوزير في بيان: "أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".