انت الان تتابع خبر النفط ينخفض مع ارتفاع الدولار وازدياد حالات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتخضع معظم أوروبا ايضا لأشد القيود، وفقًا لمؤشر أكسفورد للتشدد ، الذي يقيم مؤشرات مثل حظر السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل.

وقالت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي للصين شهد أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكوفيد -19 في أكثر من خمسة أشهر ،.



ارتفع النفط الخام في وقت متأخر يوم الجمعة بعد أن اقترح بايدن تحفيزًا بقيمة تريليونات الدولارات لمواجهة الخسائر الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ، مما زاد من المكاسب الأسبوعية التي يدعمها تعهد المملكة العربية السعودية بتخفيضات أكبر للإنتاج. كما رفعت المملكة أسعار نفطها إلى آسيا ، يليها العراق وأبو ظبي.

انخفض West Texas Intermediate لشهر فبراير 47 سنتًا إلى 51.77 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش بعد صعوده 7.7٪ الأسبوع الماضي.



وانخفض مزيج برنت لشهر مارس 1.2 بالمئة إلى 55.33 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 3 بالمئة في الجلسة السابقة.

أدى تعهد المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميًا إلى تخفيف المخاوف بشأن فائض المعروض.

ودعا بايدن للحصول على مساعدة جديدة - بما في ذلك تعزيز شيكات التحفيز إلى 2000 دولار - بعد تقرير الوظائف السيئ بشكل غير متوقع في ديسمبر والذي عكس انخفاضًا في التوظيف في المطاعم وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بعد انخفاضها لفترة وجيزة في نوفمبر ، بينما تراجع الانكماش في بوابة المصانع ، مما يوفر مزيدًا من الأدلة على الانتعاش الاقتصادي في البلاد.