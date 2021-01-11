شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة ستصنف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن على أنهم جماعة إرهابية.

وقال بومبيو في بيان إن التصنيف يهدف إلى «محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري».وقال بومبيو، في البيان، إن الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مضيفا إلى أنه يهدف وضع عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.واعترف بومبيو بأن الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن، إلا أنه أفاد بأن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن.