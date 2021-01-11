شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقع صندوقي «الإندونيسية المنكوبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو، أمس (الأحد)، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا إير المنكوبة بعد بحث استمر يوما. وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو إن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبا. وكان رئيس وكالة البحث والإنقاذ أفاد بأن السلطات رصدت إشارات قد تكون من مسجل رحلة الطائرة التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا بينهم 10 أطفال.

وقال للصحفيين على متن سفينة عسكرية: «رصدنا إشارات في نقطتين، قد يكون هذا هو الصندوق الأسود». وأعلنت الوكالة إنه تم رصد إشارة في بحر جاوة على عمق 75 قدما.

وكشفت الشرطة أمس أنها عثرت على حطام وأشلاء بشرية في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجاوا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس: «تسلمنا حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء والشرطة تعمل على تحديد هويات الضحايا».

وأرسلت أجزاء من الحطام إلى الميناء الرئيسي في جاكرتا حيث أنشئ مركز للإسعافات الأولية. وتم تحديد موقع تحطم طائرة بوينغ بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا.

وفي أكتوبر 2018، لقي 189 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس ببحر جاوة بعد نحو 12 دقيقة على إقلاعها. ولا تنتمي طائرة سريويجايا إلى الجيل الجديد المثير للجدل من بوينغ 737 ماكس، لكنها طائرة بوينغ 737 «كلاسيكية» عمرها 26 عاما.