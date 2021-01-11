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هل بدأ تفعيل بنود المصالحة الخليجية ؟.. واشنطن تقرر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأحد، أنها قررت تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأضاف في بيان إن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".

وتابع الوزير في بيان: "أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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