شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر لائحة النواب .. الحزب الحائز على 10 مقاعد يمثل فى اللجنة العامة للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتدق الأجراس الداخلية لمجلس النواب لتعلن عن انطلاق الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني للفترة (2021- 2026)، لدعوة النواب لدخول القاعة الرئيسية وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، في تمام الساعة 11 صباحا، لتشهد فترة تشريعية ورقابية جديدة على أجندة النواب الجدد بما يٌحقق مصلحة الوطن والمواطن.

ومع انطلاق كل دور انعقاد، يجب على كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني إخطار رئيس المجلس باسم من يختاره ليكون ممثلا لهيئته البرلمانية، وكذا أسماء من ينتمون إليه.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلاً المواد اللائحة المنظمة لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات :

1- يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، بإسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

2- يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

3- يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة. وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

4- ينضم للجنة العامة ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية