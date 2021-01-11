شكرا لقرائتكم خبر عن مقعدان فى انتظار انعقاد برلمان 2021 لشغرهما بعد وفاة نائبين ..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب بدور انعقاده الأول الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على موعد دعوة رئيس الجمهورية، والمقرر أن تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا.

وينتظر مقعدين بمجلس النواب، الحسم ببدء البرلمان الجديد انعقاده المرتقب، وذلك بعد وفاة المرشح الفائز جمال حجاج ، عن دائرة بنها وكفر شكر على نظام الفردى والذى من المتوقع أن تجرى عليه انتخابات تكميلية بعد إعلان رئيس البرلمان الجديد خلو المقعد، وأيضا مقعد آخر للنائب فوزى فتى ، والذى وافته المنيه وهو المرشح الفائز على نظام القائمة بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الدقهلية، والمتوقع أن يتم تصعيد الاحتياطى عنه وهى نجلته آية فوزى فتى.

ويشرح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري الموقف من تلك المقعدين بقوله أن مقعد النائب جمال حجاج والذى وافته المنية بعد إعلان فوزه يجعله يكتسب صفة العضوية، وبالتالي فالهيئة الوطنية للانتخابات لم يكن لها صلاحية قانونية بأن تجرى جولة الإعادة على هذه الدائرة بعد وفاة النائب، وكان عليها أن تنتظر لحين اكتمال المجلس الجديد فى فصله التشريعى الثانى وانعقاده فى تاريخ لاحق لـ 9 يناير، وإعلان خلو المقعد من خلال المجلس القادم .

ولفت فوزى ، إلى أن إخطار وزارة الداخلية بوفاته يحفظ لحين بدء المجلس الجديد وتعرض على رئيس المجلس الجديد ليعلن البرلمان خلو المقعد وتجرى الانتخابات التكميلية.

أما عن مقعد النائب فوزى فتى، فأشار الفقيه الدستورى إلى أنه مع بداية انعقاد المجلس الجديد، سيتم تأبين وفاته وإعلان خلو مقعده، على أن يتم تطبيق ما نص عليه قانون مجلس النواب فى هذه الحالة والذى يقضى بتصعيد الاحتياطى بذات الصفة والفئة دون إجراء أى انتخابات .

