نساء مدينة الرقة السورية تكشفن "الجرائم التركية"

شهدت مدينة الرقة السورية اضراب النساء عن الطعام علي مدي يومين علي التوالي لاعلان تنديدهن بالانتهاكات التركيَّة "اللاإنسانية واللاأخلاقية" التي تُمارس على نساء الشمال السوري، واصفين التدخل التركي "بالاحتلال".

وشارك مجلس الشباب العام ومجلس المرأة العام ،ومجلس ناحية الرقة لحزب سوريا المستقبل بالإضراب عن الطعام الذي نُظِّمته إدارة المرأة في الرقة, تحت شعار: ” لا للاحتلال.. لا للإبادة.. معاً نحمي المرأة والحياة”، في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الرقة خلال اليومين الماضيين.

وزُيِّنت صالة المجلس بالعديد من صور الشهداء ومنها صور شهيدة الياسمين “هفرين خلف”، وأعلام حزب سوريا المستقبل وأعلام إدارة المرأة في الرقة, بالإضافة للشعارات التي تندد بانتهاكات الاحتلال التركي ومنها:"نحن نساء الرقة بإضرابنا عن الطعام سنكسر قيود الظلام ، سنقف سداً منيعاً أمام الفاشية التركية ، كلنا مقاومة".

وشارك في الإضراب عن الطعام نساء من مدينة الرقة، وممثلين عن الإدارات، والمؤسسات، والمجالس المدنية والعسكرية في الرقة.

وأعربت حنان محمد في كلمة باسم مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل عن الرفض القاطع للانتهاكات التركية في شمال سوريا قائلة: "نحن كنساء سوريات على اختلاف مكوناتنا وثقافاتنا ومعتقداتنا اليوم نقف وقفة واحدة ضد التدخلات والانتهاكات التركيَّة اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تُمارس على نساء الشمال السوري".

وأضافت "حنان"، أن تركيا تنتهك حقوق الإنسان وتخرق المواثيق الدولية وتواصل استهداف وانتهاك حقوق المرأة, حيث اعتقلت المئات من النساء, ومنهن ليلى كوفن, وأيضاً استهدفت الأمين العام لحزب سوريا المستقبل المهندسة هفرين خلف.

وشددت علي أهمية مساندة قوات سوريا الديمقراطيَّة التي تسطر أروع البطولات في مقاومة هجمات الاحتلال التركي, كما جدَّدت العهد للشهداء، قائلةً: "نتعهد بأن نسير على درب الشهداء, وأن نكمل مسيرتهم النضاليَّة نحو بناء سوريا ديمقراطيَّة تعددية لا مركزيَّة"