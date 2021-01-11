شاهد.. علاقات وطيدة بين النظام التركي مع الجماعات الإرهابية في المنطقة

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

علاقات وطيدة بين النظام التركي برئاسة أردوغان مع الجماعات الإرهابية في المنطقة من اجل توسيع خطته ونشاطه الإرهابي، والعمل على إثارة الفتنة في المنطقة لتحقيق المكاسب لتركيا على حساب بقية الدول.



تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة " ماعت" ذكر أن أردوغان دعم تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق أهدافه في المنطقة العربية، والذي فضحته وثائق مسربة تكشف تورط الاستخبارات التركية في دعم عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومساعدتهم على الإفلات من الملاحقة الأمنية.

وأضاف التقرير أن الوثائق الذي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أكد على تورط المخابرات التركية في الدعم الذي يقدم لتنظيم داعش لتدبير عمليات إرهابية في الكثير من دول المنطقة، وهو ما يكشف عن العلاقات الوثيقة بين تلك النظام وجماعات التطرف من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة في المنطقة