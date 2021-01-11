أنباء عن انفجار ضخم قرب خط غاز في أوكرانيا

وقع انفجار ضخم، اليوم السبت، قرب خط أنابيب غاز في وسط أوكرانيا، حيث نشر شهود عيان مقاطع فيديو تظهر كرة كبيرة من النار في السماء.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وأكدت شركة "أوكترانسجاز" القائمة على تشغيل الشبكة الحادث وحذرت السكان في جميع أنحاء مدينة لوبني من احتمال حدوث انقطاع في إمدادات الغاز.

ولن تتأثر شحنات الغاز إلى أوروبا.

وقال عمال الإنقاذ إنه تم إرسال 40 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. ولم يتضح سبب الانفجار في البداية. وذكرت السلطات إنه لا يوجد خطر على سكان القرى المجاورة.

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