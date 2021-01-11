بالفيديو .. تقرير يكشف علاقات الجماعات المسلحة مع نظام أردوغان

تعاون مستمر بين أردوغان ونظامه وبين الجماعات المتطرفة فى إدلب وأيضا فى ليبيا وعلى رأسها جبهة النصرة، والتى تستخدمها تركيا من أجل تنفيذ مخططات أردوغان فى المنطقة، ولفت التقرير أن الجنود الأتراك الذين قتلوا فى إدلب كانوا بوسط الجماعات الإرهابية هناك.

وكشف تقرير بالفيديو أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال فى سوريا وليبيا بل والمنطقة من أجل تنفيذ المشروع التركى هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التى يخوضها أردوغان فى سوريا حصدت العديد من الخسائر فى صفوف قواته.

يأتي ذلك فيما هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى، فايق أوزتراك، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد اتهام الأخير لرئيسة الحزب بمدينة إسطنبول، جانان كافتانجى أوغلو، بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى ومسؤوليتها عن الأحداث الدامية التى شهدتها مؤخرًا جامعة البوسفور، وقال «منذ اللحظة التى بدأ فيها الجالسون على كرسى المسؤولية عد من يتهمونهم، على أصابعهم القذرة يمينًا ويسارًا، أصبح مسار البلاد غير واضح".

ورد المتحدث باسم «الشعب» على أردوغان، حسبما نشر تركيا الآن: "أنظر إلى مكتب الشخص الذى قال هذا، وأرى حقيقة أنه يستطيع توجيه الاتهامات دون أى قرار قضائى على علاقة بحقيقة الأمر، هذا الاتهام ثقيل للغاية"

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