شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى ضوابط إخطار البرلمان بممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب؟ اللائحة الداخلية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب بدور انعقاده الأول غدا الثلاثاء ، وذلك بناء على موعد دعوة رئيس الجمهورية، والمقرر أن تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا.

وتظهر الخريطة الحزبية للبرلمان الجديد، حصول حزب مستقبل وطن على الأغلبية بواقع 316 مقعد منهم 145 مقعد بالقائمة و171 مقعد فردى بنسبة 56% من مقاعد المجلس المنتخبة، ويليه المستقلون بنحو 92 مقعدا بنسبة 16% ، ثم حزب الشعب الجمهورى بنحو 50 مقعد بنسبة 9% ، والوفد بنحو 25 مقعد منهم 21 مقعد قائمة و4 فردى بنسبة 4%، وحماة وطن حصل على 23 مقعدا منهم 19 قائمة و4 فردى بنسبة 4%، ومصر الحديثة على 13 مقعد منهم 12 قائمة وواحد فردى بنسبة 2% ، والحرية على 7 مقاعد منهم 5 قائمة و2 فردى والنور على 7 فردى بنسبة 1% والمؤتمر على 8 مقاعد والإصلاح والتنمية على 9 مقاعد بالقائمة والمصرى الديمقراطى على 7 بالقائمة والعدل على مقعدين بالقائمة والتجمع على 6 منهم 5 قائمة ومقعد فردى وإرادة جيل على مقعدين بالقائمة.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل هيئة برلمانية لكل حزب وكيفية إخطار البرلمان بها حيث يسمح بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، وبذلك يكون هناك 5 أحزاب فقط ممثلة باللجنة العامة حال استمرار نص اللائحة على ما هو عليه الآن.

وتنص على أنه يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، بإسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

ويعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

كما أنها أكدت على أنه يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة. وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.