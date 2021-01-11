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وفاة رئيس تمريض العزل الصحي بمدينة بلطيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
توفيت "صباح مصطفى" رئيسة تمريض مستشفى بلطيم للعزل الصحي، متاثرة بإصابتها بفيروس المستجد، أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى.
وكان الاطباء، واعضاء التمريض يلقبونها بـ"المقاتلة"، لمكافحتها في العمل من أجل محاربة فيروس كورونا من خلال علاج المصابين، منذ تحويل المستشفى إلى عزل صحي.
وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ أن رئيسة تمريض مستشفى بلطيم للعزل الصحي، أصيبت أثناء عملها بفيروس كورونا، ونظرًا لخطورة وشدة حالتها، جرى إيداعها بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تعمل به لتتلقى العلاج فيه، ولفظت أنفاسها الأخيرة فيه بعد سوء حالتها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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