البيت الأبيض: تنكيس الأعلام فوق مبان الحكومة لتكريم ضابطين قُتلا باقتحام الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس العلم الذي يرفرف فوق البيت الأبيض لتكريم ضابطي شرطة الكونجرس براين سيكنيك وهوارد ليبينجود، اللذان كانا في الخدمة عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب المبنى، الأربعاء الماضي.

وقال ترامب، في بيان للبيت الأبيض، الأحد، إنه "كدليل على الاحترام لخدمة وتضحية ضباط شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة، براين دي سيكنيك وهوارد ليبينجود... آمر بموجب هذا بأن يتم تنكيس علم الولايات المتحدة في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة، وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية، وعلى جميع السفن البحرية التابعة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها وممتلكاتها حتى غروب شمس 13 يناير كانون الثاني 2021".



والإعلان المكتوب من الرئيس ترامب هو أول تعليق علني له عن الضابط سيكنيك، الذي توفي متأثراً بجروح أصيب بها خلال أعمال الشغب في مبنى الكونغرس يوم الأربعاء، لكنه لم يذكر حشودًا من أنصاره الذين اقتحموا المبنى.

وتم إنزال الأعلام التي ترفرف فوق مبنى الكونجرس، الجمعة، لتكريم سيكنيك، لكن الأمر استغرق أكثر من 48 ساعة حتى يصدر ترامب إعلانًا يأمر بنفس الشيء للأعلام في البيت الأبيض والمبان الفيدرالية الأخرى.

وهي أحدث حالة لتردد ترامب في خفض العلم فوق البيت الأبيض. وبعد إطلاق النار على صحيفة كابيتال جازيت في أنابوليس بولاية ماريلاند، استغرق الأمر خمسة أيام حتى يتم إنزال العلم. وقال عمدة أنابوليس إن طلبه إلى البيت الأبيض بخفض العلم قوبل بالرفض في البداية.

كما امتنع البيت الأبيض عن تنكيس العالم بعد وفاة السناتور جون ماكين، أحد خصوم ترامب السياسيين.

ومع هذا الإعلان فإنه بمثابة المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي منذ حظره من تويتر، مساء الجمعة.