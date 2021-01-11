قرقاش: العُلا أنهت الخلاف لكن هناك حاجة لخطوات بناء الثقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن المصالحة الخليجية أنهت الخلاف مع قطر، لكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة في المرحلة القادمة.

وقال قرقاش، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” نشرت مساء اليوم الأحد، في تطرقه إلى نتائج القمة الخليجية في السعودية: “انتهينا من الخلاف. والإمارات من خلال إعلان العلا ومن خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف”.

وتابع: “أعتقد أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم. فما من شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة وأن تقلب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضا في خلاف ممتد مثل هذا (تحتاج) إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة”.

وأشار قرقاش إلى وجود مسائل أخرى “أكثر استعصاء خلال المرحلة القادمة”، مردفا: “هذه يجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية”.

وأضاف: “مهم جدا أن نخاطب الشعوب، ونقول لها إننا مقبلين على مرحلة جديدة، وطوينا صفحة الخلاف. (هناك) صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها تعزيز العمل الخليجي، ويجب أن نقول لها (الشعوب) إن بعض المسائل تتطلب بعض الوقت”.