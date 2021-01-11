شركة الطيران الحكومية “iran air” على وشك الإفلاس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

تتلقى إيران الضربات يوما بعد يوم على جميع الأصعدة، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وذلك بسبب فسادها الداخلي وفشل سياساتها الخارجية .

وكشف تقرير نشرته صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية المقربة من الحكومة اليوم الأحد، أن شركة الطيران الوطنية ”إيران إير“ على وشك الإفلاس بسبب حجم الديون المتراكمة عليها.

وأشار التقرير بحسب “إرم نيوز” إلى أن ”شركة إيران إير، تواجه مشكلة الإفلاس وهناك إمكانية لإغلاقها بسبب الديون الثقيلة وعدم تسوية التسهيلات البنكية التي توفرها النفقات الجارية لهذه الشركة“.

وأوضح أن ”ديون شركة إيران إير بلغت حتى الآن 7000 مليار تومان بالعملة المحلية، إضافة إلى مبالغ بالعملة الأجنبية وصلت إلى 700 مليون دولار للمصارف والبنوك الإيرانية“.

وأضاف التقرير أن الشركة التي تأسست عام 1962، ”قلصت نشاط طائرتها إلى النصف بسبب عدم وجود نفقات جارية وديون ثقيلة“.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الشركة طلبت المساعدة من لجنة إعداد الموازنة البرلمانية لحل مشاكلها المالية، لكن قائمة الديون تظهر أن هذا الدعم لم يقدمه البرلمان.

وتم تقديم الموازنة العامة للبلاد للعام المالي، الذي يبدأ في الـ21 من شهر آذار/مارس المُقبل، ولا توجد ميزانية للخطوط الجوية الإيرانية ضمنه، في حين إن الحكومة ملزمة بسداد ديون الشركة المملوكة للدولة.

ولفت التقرير الإيراني إلى أن ”هناك معلومات عن تلقي شركة الطيران الإيرانية تسهيلات بقيمة 500 مليار تومان إيراني بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن هذا المبلغ لا يمكنه تسديد ديون الشركة“.

وبحسب إحصائيات نُشرت قبل عامين فإن عدد العاملين في شركة الطيران الحكومية الإيرانية يبلغ 8492 شخصا، وهي بذلك لديها أكبر عدد من الموظفين بين شركات الطيران الإيرانية، التي يبلغ عددها 16 شركة.

ويعاني قطاع الطيران المدني في إيران من تهالك أسطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، وتزيد العقوبات الأمريكية من معاناة هذا القطاع.