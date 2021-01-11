ميدلت..محنة العلاج تتجد في الداوير الجبلية المحاصرة بالثلوج والسلطات تتدخل لإنقاذ مريضة محاصرة

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت السلطة المحلية بتونفيت، اليوم الأحد، بناء على تعليمات من السلطة الاقليمية بميدلت، من إنقاذ سيدة في الأربعينات من عمرها، كانت تعاني من آلام حادة على مستوى البطن جراء نزيف داخلي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه جرى إنقاذ السيدة المذكورة، بدوار أسكا الذي يوجد في منطقة جبلية، رغم التساقطات الثلجية التي صعّبت عملية التنقل، حيث تسببت هاته التساقطات في انقطاع الطريق عن الدوار المتواجد بجماعة سيدي يحيى ايوسف، الذي يبعد عن مركز تونفيت بحوالي 36 كيلومترا.

إلى ذلك، نقلت المعنية بالأمر على وجه السرعة إلى المستشفى الاقليمي بميدلت. وتعيش المنطقة المذكورة خلال الأيام الأخيرة تساقطات ثلجية، وانخفاضا في درجة الحرارة، أثر على الواقع المعيشي للسكان.