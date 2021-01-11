شكرا لقرائتكم خبر عن 451 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبيبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 451 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى .69114

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية شهدت 15 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1140، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس في البلاد إلى 52552 بعد شفاء 2143 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.