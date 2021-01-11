"الحرية والتغيير" يحدد موعد إعلان حكومة السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم بالسودان، أنه سيتم إعلان الحكومة الجديدة هذا الأسبوع، بعد التوافق مع أطراف السلام.

وكشف المتحدث الرسمي للمجلس المركزي للحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، في تصريحات صحفية، أن التشكيل الجديد سيعلن بمجرد عودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، من رحلته العلاجية بالإمارات.



وقال إنهم فرغوا اليوم من فرز ترشيحات الحرية والتغيير والبالغة (17) حقيبة وزارية، فيما تم الاتفاق مع أطراف عملية السلام حول 7 وزارات آلت لهم.

وأضاف: "بتنا على مقربة كبيرة من إعلان مجلس الوزراء الجديد وذلك فور عودة رئيس الوزراء من رحلته العلاجية غالباً هذا الأسبوع".

وأوضح الشيخ أن الوزارات التي آلت للجبهة الثورية هي وزارات المالية، الحكم الاتحادي، التعدين، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية.

وأشار إلى أن التعديلات في الحكومة ستطول ولاة الولايات أيضا وسيذهب بعضهم ويبقى آخرون؛ لأن هناك ولايات ستكون من نصيب أطراف السلام.

وأكد على أنه ليس هناك سوى مجلس تشريعي واحد تكونه الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية وهناك مقاعد للتشاور مع المكون العسكري وذلك وفقا للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.

وقال إن المشاورات جارية لتكوين التشريعي وقطعت شوطا بعيدا في الولايات.

كما أن هناك مشاورات جارية مع لجان المقاومة وسيتم في التشريعي القادم تمثيل كل مكونات المجتمع السوداني المتعددة.

ولفت إلى أنه ستتم إضافة ثلاثة أعضاء لمجلس السيادة من أطراف عملية السلام ليرتفع عددهم الى 14 عضوا.

وشدد الشيخ على أنه ليست هناك أية خلافات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية تعيق تكوين هياكل السلطة الانتقالية، لافتا إلى أن التعدد الواسع داخل المكونات المختلفة أدى إلى تأخير عملية اتخاذ القرار وذلك لمزيد من التشاور.

وبات الطريق ممهدا لإعلان أول حكومة في السودان بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا، والتي تأخرت إثر خلافات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية حول نصيب كل طرف من الحقائب الوزارية.

ومنح اتفاق السلام الموقع في جوبا، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحالف الجبهة الثورية 25% من الوزارات ومثلها مقاعد في المجلس التشريعي و3 أعضاء بمجلس السيادة.

وفي ذكرى استقلال السودان الذي وافق الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان الحكومة الجديدة.