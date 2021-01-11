شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. تفاصيل أكبر جريمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطورات جديدة تشهدها قضية عميل النظام الإيراني حميد نوري الذي يحاكم في السويد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران، إذ أجرى مسؤولو مكتب المدعي العام السويدي تحت إشراف النيابة الألبانية مقابلات مع شهود المجزرة وأسر الضحايا لمدة 10 أيام استمعوا لهم وطرحوا الأسئلة، وحذرت اللجنة القضائية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من الابتزاز وأي ضغوط أو مكائد سياسية للنظام ضد السويد.

وروى الشهود مشاهد وملاحظات وتجارب شخصية مروعة تتعلق بهذا العميل والجرائم التي ارتكبها نظام الملالي الحاكم في إيران، وكلها تم نسخها وتسجيلها.

ففي 22 و25 نوفمبر وأول ديسمبر 2019، ظهرت عدة قوائم بأسماء الأسرى الذين شهدوا جرائم حميد نوري (عباسي)، وكذلك العائلات التي أعدم أحباؤها في مذبحة السجناء المنتمين إلى المعارضة الرئيسية «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» في عام 1988 والذين يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، أو في صفوف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ويقيمون في ألبانيا، تم تقديمها إلى السلطات القضائية المختصة.

شهادات معتقلين

كما تم الإعلان عن استعداد حوالي 900 معتقل سياسي مفرج عنهم للإدلاء بشهاداتهم حول جرائم النظام في سجونه.

وفي الوقت نفسه، أرسل عدد من الشهود إفادات مكتوبة ودقيقة توضح التواريخ والأسماء المتعلقة بحميد عباسي ودوره في تعذيب وإعدام وقمع الأسرى إلى الجهات ذات العلاقة، مرفقة بالكتب والمقالات والوثائق والتقارير التي كتبوها في هذا الصدد على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، والتي جعلت السفر صعبًا للغاية أو مستحيلًا، فقد تم الاستماع إلى عدد كبير من السجناء المفرج عنهم المقيمين في البلدان الأوروبية شخصيًا أو عبر الفيديو من قبل السلطات القضائية في السويد بدءًا من يناير إلى ديسمبر 2020. تم ذكر بعضها في البيان المؤرخ 3 يوليو 2020، وأصدرته اللجنة القضائية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومن بين الشهود أنصار منظمة مجاهدي خلق الذين نجوا من السجن.

وفي يوليو 2020، أبلغ مكتب المدعي العام الألباني المستشارين القانونيين في «أشرف 3» وهو مقر أكبر مقر للمعارضة الإيرانية في ألبانيا، أن مكتب المدعي العام السويدي يعتزم مقابلة شهود المجزرة أو أولئك الذين أُعدم أحباؤهم، وطلب مرة أخرى قائمة الضحايا.

بعد ذلك، بدأت المقابلات في 7 نوفمبر واستمرت 10 أيام تم الاستماع إلى بعض الشهود والمدعين التابعين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مرتين بسبب أهمية معلوماتهم.

وقدم عدد من الشهود الآخرين الذين قضوا بعض الوقت في سجن جوهردشت أثناء المجزرة وشهدوا جرائم حميد نوري، إفادات مكتوبة ومنهم مجتبى أخكر، وآزاد علي حاج لويي، وحيدر يوسفلي، ومحمد سرخيلي.

مساومة رخيصة

شهد أصغر مهدي زاده، وهو سجين سياسي كان مسجونا من 1981 إلى 1994، أنه رأى حميد نوري لأول مرة في سجن جوهر دشت عام 1986، وقال: في ذلك الوقت كنت قد طلبت نقلي إلى سجن رشت، أخبرني حميد نوري أنه لن يكون هناك نقل حتى تتعاون وتعترف بتهمة أنك من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأضاف: كعقوبة لممارسة التمارين البدنية بشكل جماعي، تم نقلنا مرتين إلى غرفة تسمى «غرفة الغاز»، التي لم يكن بها فتحات، بعد ساعة أو ساعتين، كنا نتعرق بشكل مفرط لدرجة أن أقدامنا تبللت وتكونت برك من الماء تحت أقدامنا، فتحوا الباب بعد احتجاجاتنا وصرخاتنا وطرقنا المستمر على الباب، ثم يصطف على الجانبين أتباعهم وسألونا عن تهمنا، وعندما قلنا إننا من أنصار منظمة مجاهدي خلق، قاموا بلكمنا وضربنا بالكابلات والعصي بينما كانوا يدفعوننا إلى الحراس أو الأتباع التاليين، أيضًا، بسبب أداء الرياضات الجماعية، في أبريل 1987، تم نقل 12 من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى سجن إيفين لإعادة محاكمتهم وحُكم عليهم بالجلد والضرب بالأسلاك، وتم تنفيذ حكمهم في جوهر دشت.

وبحسب المعارضة الإيرانية: ترتبط هذه الشهادات في الغالب بسجن جوهر دشت وجزئيًا بسجن إيفين من قبل أولئك الذين نجوا من المذبحة لكن كان هناك العديد من السجون في جميع أنحاء إيران، حيث تم ذبح جميع السجناء ولم ينج أي شخص.

جريمة كبرى

وقال بيان منظمة مجاهدي خلق: إذا نظرنا إلى أبعاد ما حدث في كل السجون في تلك الأشهر، سواء في طهران أو في عموم إيران، فلا شك أن مذبحة عام 1988 هي أكبر جريمة سياسية ارتكبت منذ الحرب العالمية الثانية، وهي جريمة لا يزال مرتكبوها يقفون على رأس هرم السلطة في وطننا المحتل، ولاشك أن حميد نوري (عباسي) ارتكب جرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس وأنه يجب محاسبته.

وأضاف البيان: في الوقت نفسه، من المؤكد أن كبار الشخصيات أكثر بكثير من نوري، بما في ذلك مجرمون مثل حسين علي نيري، ومصطفى بور محمدي، وعلي مباشري، وغلام حسين إجئي، وإسماعيل شوشتري، ومرتضى إشراقي، والعديد من الملالي وأعضاء قوات الحرس، كما أنهم مسؤولون عن المجزرة ويستحقون العقاب.

وتابع: من الواضح أن قادة النظام في الماضي والحاضر، وتحديداً المرشد الأعلى للملالي علي خامنئي، ورئيس النظام حسن روحاني، وآخرين، يتحملون العبء الأكبر من المسؤولية عن مجزرة عام 1988، وعمليات الإعدام التي حدثت بعد 20 يونيو عام 1981، وقتل الشباب المنتفضين خلال انتفاضة نوفمبر 2019، في الواقع، لا يوجد زعيم واحد للنظام لم يتورط في ذبح الشعب الإيراني بشكل أو آخر أو لم يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ولا شك في أن النظام يحاول حماية أتباعه من مواجهة العدالة من خلال القيام بأخذ الرهائن والابتزاز وتقديم الحوافز التجارية والسياسية.

هروب الجاسوس

بدورها، تحذر اللجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أن هروب حميد عباسي من العدالة تحت أي ذريعة هو عمل ضد العدالة وعلامة واضحة تشجع النظام على ارتكاب المزيد من إراقة الدماء والإرهاب، وهذا اختبار عظيم للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للوفاء بالتزاماتهم بالقيم الديمقراطية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

مؤكدة أن السياسة الحازمة ضد الدكتاتورية الدينية يمكن أن تنهي تجارة النظام الإيراني في الأرواح الأبرياء والدم، وإن إبداء أي مرونة أو تنازلات تجاه هذا النظام سيشجعه على مواصلة أنشطته الإجرامية.

وأضافت: على غرار قضية الدبلوماسي الإرهابي والمرتزقة في بلجيكا، فإن المقاومة الإيرانية تبذل قصارى جهدها لتقديم المجرمين للعدالة على مستوى العالم وفي الدول الأوروبية، لكننا لا نشك في أن القضاء الإيراني المستقبلي، الذي سيقام على أنقاض نظام ولاية الفقيه الجنائي، سيكون متوافقًا مع جميع القواعد القانونية والمعايير المعترف بها دوليًا، هو الجواب الحقيقي والتاريخي الوحيد لهذه الجرائم التي لا توصف، في ذلك اليوم ستكشف للعالم أجمع وللتاريخ الأبعاد الحقيقية لجرائم الملالي واضطهاد الشعب الإيراني المحروم وتضحياتهم.

ومنذ 40 عامًا، يرتكب الملالي جرائم إرهابية في بلدان مختلفة من ناحية، بينما من ناحية أخرى، أخذوا مواطنين أوروبيين وأمريكيين أو مزدوجي الجنسية كرهائن مقابل أسرهم من الإرهابيين والمتمردين، لقد أدت سياسة الاسترضاء إلى استمرار النظام في معاملته الإجرامية والمخزية للأبرياء.

حضور يروون مشاهد مروعة في مجزرة 1988

ابتزاز ومكائد سياسية من نظام طهران ضد السويد

40 عاما من الجرائم الإرهابية بمختلف دول العالم