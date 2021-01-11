حميدتي وسلفاكير يبحثان تطورات تنفيذ "سلام السودان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تطورات تنفيذ اتفاق "سلام السودان".

جاء ذلك خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في جوبا، الأحد، وفق تصريحات لمستشار رئيس دولة جنوب السودان، توت قلواك.



وقال قلواك إن "حميدتي" قدم تقريرا للرئيس سلفاكير بشأن تكوين لجان آليات السلام بالسودان.

وأشار إلى أن تقرير حميدتي تضمن جهود تكوين الحكومة الجديدة بمشاركة الحركات الموقعة على السلام.

ونبه إلى أن الرئيس سلفاكير طلب من نائب رئيس مجلس السيادة استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لاسيما وأن وفد الحركة متواجد في جوبا وفي الجاهزية للحوار مع السلطة الانتقالية.

وناقش اللقاء كذلك آخر التطورات في عملية سلام جنوب السودان.

وتلقى حميدتي تطمينات من الرئيس سلفاكير بأن الشهر الجاري سيشهد تكوين مجلس الولايات والمجلس التشريعي القومي، وفق قلواك..

ولفت إلى تكوين حكومات الولايات وقرب انتهاء فترة تدريب الجيش القومي، المنصوص عليها في اتفاق السلام.

وتأتي زيارة حميدتي إلى جوبا بعد أخرى مماثلة لإريتريا الجمعة الماضية تناولت قضايا المنطقة والحدود واللاجئين والنازحين وعلاقات البلدين.

ووقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم غالبية الفصائل المسلحة بالبلاد، ويجري تنفيذه الآن.

ومن المقرر أن تشهد البلاد تشكيل حكومي جديد خلال أيام وتكوين المجلس التشريعي لإشراك قادة الكفاح المسلح الذين وصلوا الخرطوم بعد سنوات من المنفى.

وتبقت حركتا الحلو وعبدالواحد محمد نور للانضمام للعملية السلمية من أجل تحقيق السلام الشامل المنشود.