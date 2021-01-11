​​نقابة "القطاع الخاص" تطالب أصحاب الأعمال بتحمل تكلفة تطعيم العمال بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدولة بتحميل أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص نفقات تطعيم العمال بالمصانع والمواقع الإنتاجية باللقاح، في أسرع وقت ممكن لضمان استمرار الأنشطة الإنتاجية.

جاء ذلك عقب تطعيم الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والغسيل الكلوي والأورام.

ودعا شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة إلى ضرورة السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا المعتمدة لتطعيم العمال في المواقع الإنتاجية لاستمرار النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن الدولة من تحمل تكلفة التطعيم، كنوع من التكافل الاجتماعي من أصحاب الأعمال للعمال ومساعدة الدولة وتحمل ثمن التطعيم نيابة عنها.

وأكد أن تحمل أصحاب الأعمال لتكلفة اللقاح سيؤدي إلى مزيد من الثقة والتقارب بين ثلاثية العمل العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، مشيدًا بمبادرة الدكتور صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، و خاطبته رئيس مجلس الوزراء رسميًا، لعرض مبادرة عاجلة بتحمل أصحاب المصانع تكلفة استيراد اللقاح اللازم لتغطية تطعيم جميع العاملين بالمصانع، دون تحمل الدولة أي تكاليف، حماية للثروة العمالية وحفاظًا على العمالة الماهرة المدربة والحد من انتشار فيروس كورونا لاستمرار العملية الإنتاجية، مع قيام الدولة بخصم ما يتم تحمله أصحاب الأعمال من الضرائب.

وناشد خليفة، الحكومة بتبني مبادرة رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان لدوره الوطني وحرصه على حماية العمال من فيروس كورونا كنوع من المشاركة الاجتماعية والنابع من تحمل المسئولية المجتمعية تجاه عماله، والدولة.

ودعا رئيس النقابة، جميع ممثلي أصحاب الأعمال (اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، جمعيات المستثمرين في المدن الصناعية) إلى أن يحذو حذو جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، خاصة أن معظم العمال غير قادرين على تحمل ثمن التطعيم ضد فيروس كورونا.