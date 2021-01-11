الصحة الموريتانية : 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الاحد أن هناك 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرفع الاجمالى إلى 15512إصابة مؤكدة.

وأضافت الوزارة - فى بيان بثته الاذاعة الرسمية - أنه تم شفاء 129 مصابا ليرفع الاجمالى إلى 13435 ، بالاضافة إلى وفاة شخص واحد ليرفع الإجمالى إلى 384 وفاة

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة،

طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى

فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.