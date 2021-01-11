الجزائرأول دولة إفريقية توافق رسميا على استخدام لقاح سبوتنيك فى الروسى

ياسر رشاد - القاهرة - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في البيان اليوم الأحد،انه "يعلن تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك V لدى الوكالة الوطنية للصيدلة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والتي أصبحت أول دولة في القارة الإفريقية توافق رسميا على استخدام اللقاح".

وسجلت الجزائر لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بموجب إجراء معجل، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال الصندوق "تم التسجيل كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ. ووفقا لإجراء مماثل، تم تسجيل لقاح (سبوتنيك V) سابقا في الأرجنتين وبوليفيا وصربيا"، مضيفا أن إمدادات اللقاح للجزائر سيتم ضمانها بفضل شركاء الصندوق الدوليين. في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وبحسب رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، فإن توفير اللقاحات للجزائر سيحمي صحة المواطنين ويضمن الانتعاش الكامل للنشاط الاقتصادي.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمائة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.