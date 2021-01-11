جنوب إفريقيا تتصدر إصابات كورونا فى القارة الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد،تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى قارة أفريقيا 3 ملايين حالة،بينها أكثر من 72000 وفاة.

وسجلت جنوب أفريقيا أكثر من 1.2 مليون حالة، بينها 32824 حالة وفاة، تمثل أكثر من 30 ٪ من إجمالي الحالات في القارة التي تضم 54 دولة ويبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار شخص.

ويرجع السبب في ارتفاع أعداد الإصابات في جنوب أفريقيا إلى إجراء السلطات عددا

أكبر من الاختبارات من البلدان الأفريقية الأخرى.

وتسعى السلطات في جنوب أفريقيا للحد من تفشي المرض، عقب ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى وتفشيا.

ورغم وصول العديد من المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، يتوقع أن تستمر أعداد المصابين في الارتفاع، وفقًا لخبراء الصحة.

ارتفع متوسط الحالات اليومية الجديدة في جنوب أفريقيا خلال سبعة أيام على

مدى الأسبوعين الماضيين من 1986 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 26 ديسمبر إلى 3018 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 9 يناير، وفقًا لإحصاءات جامعة جون هوبكنز.

وتخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.