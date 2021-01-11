القومى جباروف يحقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة المبكرة فى قرغيزستان

ياسر رشاد - القاهرة - صوت الناخبون فى قرغيزستان، لمصلحة الانتقال إلى النظام الرئاسي، وفاز السياسي القومي، صدر جباروف، في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت إثر انهيار الحكومة السابقة.

وأفادت هيئة الانتخابات المركزية بأن جباروف حصل على دعم حوالي 80% من الناخبين حسب نتائج 98% من الأصوات، مما يعني عدم وجود الحاجة إلى إجراء جولة إعادة.

كما ذكرت الهيئة أن ما يزيد على 80% من الناخبين أيضا أيدوا مقترحا بتعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي ما يمنح الرئيس سلطات أكبر على حساب البرلمان.

وأدت الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت أواخر أكتوبر 2020 إلى تحرير جباروف البالغ 52 عاما من عمره من السجن وصعوده إلى مقعد رئاسة الوزراء ثم توليه منصب القائم بأعمال الرئيس والذي استقال منه لاحقا من أجل الترشح للمنصب.

وكان جباروف، الذي تقدم في انتخابات اليوم على 16 مرشحا آخرين، محكوما

عليه بالسجن لمدة طويلة بتهمة اختطاف حاكم إقليمي في إطار احتجاج، إلا أن ذلك القرار ألغي خلال الاضطرابات التي وقعت في أكتوبر.

ورغم نزعته القومية، فإن أول ما قام به جباروف عندما تولى رئاسة الوزراء كان إضافة الخلفية العرقية إلى بطاقة الهوية، وتعهد مرارا بالحفاظ على علاقة وطيدة مع روسيا

وقال جباروف بعد أن أدلى بصوته في إحدى ضواحي العاصمة بشكك: "روسيا هي شريكنا الاستراتيجي".

ولروسيا قاعدة جوية عسكرية في قرغيزستان كما أن روسيا وجهة رئيسية لمئات آلاف العمال القرغيزيين في الخارج.