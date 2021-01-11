عاجل.. المنامة تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع روسيا اليوم فى نبأ عاجل، أن البحرين أعلنت عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن "الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش."

والثلاثاء الماضي أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا إلى اتفاق حول طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.

وشدد إعلان "اتفاق التضامن" للقمة على "طي صفحة الماضي" بما

يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

واندلعت الأزمة مع قطر في يونيو عام 2017، وأسفرت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ما نفته الدوحة مرارا.