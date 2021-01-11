ولي العهد يستعرض فرص التعاون مع إيطاليا

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في مخيمه بالعُلا، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا، لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزي الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.