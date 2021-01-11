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تفكيك 1567 لغماً حوثياً في أول أسبوع من يناير

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام»، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري من انتزاع 1567 لغماً، منها 201 لغم مضادة للأفراد، و130 لغمًا مضادة للدبابات، و1217 ذخيرة غير متفجرة، و19 عبوة ناسفة، في المناطق اليمنية المحررة. وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 210072 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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