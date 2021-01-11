إيطاليا تدعم مشاريع تنموية في الأردن بـ 235 مليون يورو

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمّان)

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن إيطاليا ستقدم 235 مليون يورو إلى الأردن، في شكل قروض ميسرة ومساعدات لدعم مشاريع تنموية وتمويلها.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي، اتفاق البلدين على التعاون بمجالي الأمن الغذائي والزراعة، على أن يجري التنسيق مع الوزارات المختصة، لوضع خطط عمل، وتطوير التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وثمن الصفدي الموقف الإيطالي الواضح الداعم للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، إضافة لدعم إيطاليا لمنظمة «الأونروا»، مشيراً إلى أنه تم التطرق للوضع في ليبيا، ودعم كافة الجهود التي تعيد الأمن والاستقرار إلى الأراضي الليبية، إضافة للحل السياسي في سوريا.