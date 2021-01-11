لندن: مليار دولار لتوزيع اللقاح بالدول النامية

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (أ ف ب)

جمعت المملكة المتحدة من حلفائها مليار دولار (820 مليون يورو) من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، قبل زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة إلى لندن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا المبلغ، الذي تم جمعه بشكل أساسي من كندا وألمانيا واليابان وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين يورو)، بعدما وعدت بتقديم جنيه استرليني مقابل كل أربعة دولارات يتم جمعها، «سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، في 92 دولة نامية هذه السنة».

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: «سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعاً بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمي لمشكلة عالمية».

وتابع: «من الطبيعي بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها، من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في متناول الدول المعرضة».

وصدر الإعلان بالفعل أمس، بالتزامن مع أول زيارة افتراضية يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المملكة المتحدة وتستمر ثلاثة أيام للاحتفال بذكرى قيام الأمم المتحدة، التي عقدت أول اجتماع لها في لندن.

وقال جوتيريش في بيان: «في هذه المرحلة من التقلبات الدولية الجديدة، يشرفني أن أزور افتراضياً المملكة المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة»، موضحاً أنه يأتي «لتجديد قضيتنا، وهي التغلب معاً على التحديات العالمية، والاحتفاء ببلد لعب دوراً حاسماً في إنشاء الأمم المتحدة».

وشارك جوتيريش، أمس، في مراسم افتراضية، ويعقد اليوم اجتماعاً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ودومينيك راب وألوك شارما رئيس قمة المناخ «كوب26»، التي تنظمها المملكة المتحدة خلال العام الجاري في غلاسكو.

ويشارك جوتيريش مع بوريس جونسون في «قمة كوكب واحد»، التي تنظمها فرنسا لإحياء دبلوماسية خضراء شلّها وباء كوفيد- 19.

إلى ذلك، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس، إن بلاده تجري تطعيم 200 ألف شخص يومياً بلقاح الوقاية من فيروس كورونا، وتستعد لزيادة العدد إلى مليوني شخص أسبوعياً، وهو المعدل المطلوب لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحلول منتصف فبراير المقبل.

وقال الوزير لمحطة سكاي نيوز: «في الوقت الراهن يجري تطعيم أكثر من 200 ألف شخص يومياً».

وأضاف: «قمنا بتطعيم نحو ثلث من تجاوزوا الثمانين في هذا البلد، لذا فنحن نحرز تقدماً كبيراً، لكن ما يزال هناك مزيد من التوسع‭‭ ‬‬في هذا الصدد، وسنفتتح مراكز للتطعيم الجماعي هذا الأسبوع».