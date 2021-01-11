الولايات المتحدة تسجل 248.6 ألف إصابة و 3432 حالة وفاة بكورونا

المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 248,578 إصابة مؤكدة و 3,432 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,102,069 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 371,084 حالة وفاة.