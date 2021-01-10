البحرين تعلن فتح أجوائها للطائرات القطرية ابتداء من يوم غد الإثنين

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت البحرين، اليوم الأحد، أنها ستفتح أجواءها للطائرات القطرية، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين.

يذكر أنه بعد السعودية، أعلنت الإمارات المتحدة، يوم الجمعة، عزمها فتح المنافذ مع قطر، ابتداء من أمس السبت.

وبدأت السلطات السعودية، رسميا، إجراءات فتح منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لاستقبال المسافرين على الجانبين، بعد قرار فتح المنافذ البرية، والبحرية، والأجواء بين البلدين، وفقا لاتفاق المصالحة الخليجية، الذي تم التوصل إليه في قمة العلا، قبل أيام.

وكانت دول الخليج قد أعلنت مصالحة، بداية الأسبوع الجاري، في قمة العلا، منهية خلافا دام لسنوات مع قطر.