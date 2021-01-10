انهيار جزء من صومعة في مسجد في الدارالبيضاء..ومواطن يروي تفاصيل المشهد المرعب – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس مردوخ

فوجئ عدد من المواطنين، مساء أمس السبت، في حي “لالة مريم”، في مدينة الدارالبيضاء، بانهيار جزء من صومعة مسجد الفتح، إثر تساقط الأمطار الغزيرة، التي تشهدها المدينة، من دون تسبب في خسائر بشرية.

وقال صاحب محل لبيع المواد الغذائية، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه سمع صوت رعد قوي، دفعه إلى الهرولة مسرعا خارج محله”.

وبعد ذلك، أوضح المتحدث نفسه، أنه فوجئ بحجارة تتساقط أمامه، مخلفة خسائر مادية على مستوى واجهة محله، ودعا المسؤولين إلى تعويضه عن الخسائر، التي لحقت به من جراء انهيار جزء من صومعة المسجد المذكور.

يذكر أن الدارالبيضاء تعيش على وقع انهيارات لبعض المباني الآيلة للسقوط، أو التي استفادت من إعادة الهيكلة، جراء التساقطات المطرية، التي تشهدها المدينة، مخلفة إلى حدود الآن، قتلى، وجرحى، وأشخاص في وضعية تشرد.



