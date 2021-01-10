الأردن ومصر يرفضان التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أكدت مصر والأردن الأحد، على محورية العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وعمان، وسبل دعم القضية الفلسطينية، كما أكدتا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالقاهرة، بحسب بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ .

وأوضح حافظ أن الوزيرين ركزا خلال اللقاء على سُبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير شكري نظيرَه الأردني على نتائج الاتصالات التي أجرتها مصر مؤخراً مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للرباعية التي تشمل مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا، والمقرر أن تستضيفه القاهرة الاثنين بهدف تحريك جهود السلام.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد توافقاً في الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الوزيران على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي، في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية، وحقن دماء أبنائها، مع التركيز على ضرورة التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أياً ما كان مصدره أو دوافعه.