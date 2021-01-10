شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء PCR.. شروط دخول البحرين عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفريق الوطني الطبي بالبحرين، تطوير الإجراءات المتعلقة بالقادمين للبحرين عبر جسر الملك فهد وقبول نتائج الفحص عبر التطبيقات المعتمدة، بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.

وأوضح أنه سيستمر قبول نتائج الفحص السالبة التي لم تمض عليها 72 ساعة قبل الوصول لمملكة البحرين على أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس كورونا مثل تطبيق "مجتمع واعي، وتطمن، وصحتي، والحصن" وغيرها من التطبيقات الرسمية المعتمدة ، أو إبراز الشهادات المطبوعة لفحص PCR التي تحتوي على رمز كيو آر ( QR code ) ، إلى جانب إلغاء خدمة فحص فيروس كورونا PCR عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين.