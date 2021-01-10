ثالث قيادي داعشي بقبضة الأمن العراقي خلال يومين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على قيادي "خطير" في تنظيم داعش.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على قيادي "خطير" في تنظيم داعش ينتمي لما يسمى بـ"فرقة الكواسر"، في محافظة الأنبار، غرب البلاد.

وذكرت في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "مفارزها ألقت القبض في قضاء الرطبة غربي الأنبار، على أحد الارهابيين الخطرين الملقب بـ(أبو اليمان) والذي كان عضوا في ما يسمى بـ(فرقة الكواسر) التابعة لتنظيم داعش، وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأشارت إلى "أنها تمكنت في عملية منفصلة، من الاستيلاء على 35 عبوة ناسفة على شكل خزان وقود سعة 20 لترا، في منطقة زنكورة بقضاء الرمادي مركز محافظة الانبار".

واوضحت أنه "تم تدمير المواد التي تم ضبطها موقعيا دون أحداث اي أضرار جانبية، مشيرة الى ان العمليتين تم تنفيذهما وفق معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار".

اعتقال القيادي الداعشي بالعراق هو الثالث خلال يومين، حيث اعتقلت السلطات العراقية في عمليتين منفصلتين في الأنبار، خلال اليومين الماضيين، قيادي في داعش يشغل منصب الممول الرئيسي لما يسمى بـ"والي الصحراء"، وآخر يوصف بـ"وزير الزراعة" لدى التنظيم.

ويتخذ فلول تنظيم داعش الذين يقدر عددهم بنحو ألفي مسلح بحسب تقديرات أمنية، من المناطق الصحراوية والحدودية أماكن وملاذات لصعوبة طبيعة تلك المناطق.

وتمثل صحراء الأنبار الممتدة باتجاه سوريا والأردن، أحد أهم التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في متابعة وترصد عناصر التنظيم.

وعاد تنظيم داعش إلى شن الهجمات مجدداً منذ مطلع العام الحالي، رغم فقدان التنظيم معظم موارده اللوجستية والبشرية عقب خسارته المدن التي سيطر عليها أحداث يونيو/حزيران 2014.