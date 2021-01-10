في ذكرى "وثيقة الاستقلال".. عاهل المغرب يعفو عن 756 سجينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر الملك محمد السادس، بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، بإصدار عفو عن 756 سجينا.

وبحسب بيان لوزارة العدل، وصل الخليج 365 نسخة منه، الأحد، أنه "بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذا العام، تفضل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، فأصدر أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 756".



وتوزع العفو الملكي على 17 نزيلاً، أعفوا مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، وتخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 475 نزيلاً، مع تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.

أما الموجودون في حالة سراح، فقد استفاد 91 شخصاً من العفو من العقوبة الحبسية، كما استفاد من العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة 25 شخصا، بالإضافة إلى العفو من الغرامة لصالح 138 شخصا، بينما صدر العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص.