واشنطن تدين "قمع المحتجين" في الناصرية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، مقتل أحد الناشطين في ذي قار على خلفية الاحتجاجات المتجددة منذ يومين.

وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "الولايات المتحدة تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر".

وأضاف البيان: "نشارك في حزن شعب العراق الحداد على مقتله (الناشط)"، مشيرا إلى أن "المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة".

وتابع البيان: "نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة ونحث السلطات الأمنية العراقية على ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية".

وأسفرت التطورات الأخيرة للاحتجاجات الغاضبة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، عن مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين، خلال اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط ساحة الحبوبي، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وتجددت الاحتجاجات الشعبية في الناصرية الجمعة الماضية تنديداً بحملات اعتقال طالت ناشطين من قبل القوات الأمنية.

وتدخل الاحتجاجات الشعبية الأوسع في تاريخ العراق عامها الثاني منذ انطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على وقع التدهور المعاشي وارتفاع معدلات البطالة والفقر .

وتتهم فصائل ومليشيات عراقية موالية لإيران بتصفية المتظاهرين وتعطيل الحركة الاحتجاجية خوفاً من تحقيق تغيير يفقدهم مميزاتهم ومكتسباتهم السياسية.

وكات الخزانة الأمريكية قد قرررت معاقبة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بتهمة قتل المتظاهرين.

