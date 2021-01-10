زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب العاصمة التركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب زلزال العاصمة التركية أنقرة، مساء الأحد، بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، على موقعها الإلكتروني، وتابعته ”الخليج 365”.



وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22.53 بالتوقيت المحلي (19.53 ت . ج)، وأن عمقه 12.95 كم تحت الأرض، واستمر لمدة 10 ثوانٍ، ومركزه قضاء "قلعه جيك" بالمدينة.

بدوره قال مركز "قنديلي" لرصد الزلازل التابع لجامعة "البسفور" بإسطنبول، إن شدة الزلزال بلغت 4.6، بينما كان عمقه 6.7 كيلومترات.

هذا ولم يصدر أي بيان حول وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات جرّاء الهزة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة زلازل ضربت تركيا مؤخرًا، مع ترقب لزلزال مدمر تنتظره مدينة إسطنبول من المتوقع أن تصل قوته لسبع درجات.

وكان آخر زلزال ضرب البلاد، السبت الماضي، في بحر "إيجه" قبالة السواحل الغربية لتركيا، وبلعت قوته 4 درجات.