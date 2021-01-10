أزمة تجراي.. تفاصيل اعتقال 7 من قادة التمرد بإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإثيوبي، مساء الأحد، اعتقال حاكم إقليم تجراي الأسبق ونائب الحاكم السابق ومسؤولين آخرين.

وقال بيان صادر عن الجيش الإثيوبي، إنه تم اعتقال حاكم إقليم تجراي الأسبق ،أباي ولدو، ونائب الحاكم السابق إبارهام تكستي، وعدد من المسؤولين العسكريين.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات ضد عددا من الجنرالات وكبار الضباط وضباط الصف وحراسهم، الذين انشقوا عن الجيش الإثيوبي وانضموا إلى جبهة تحرير تجراي للقتال ضد الحكومة الفيدرالي، خلال تنفيذ العملية العسكرية لاعتقال تلك القيادات.

وأوضح البيان أن قوات من الجيش الإثيوبي بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية و المخابرات والأمن الوطني شكلوا غرفة عمليات للبحث عن مسؤولي الجبهة المختبئين بالجبال والكهوف بإقليم تجراي.





وقال :" لقد نجحت القوة المشتركة في اعتقال سبعة من قادة جبهة تحرير تجراي المتمردة على رأسهم رئيس الإقليم الأسبق، أباي ولدو، ونائب حاكم الإقليم السابق ،إبرهام تكستي". .

ولفت .إلى أن أبرز الجنرالات الذين اتخذت ضدهم إجراءات بالقضاء عليهم في جبهة تحرير تجراي اللواء إبراهيم عبد الجليل، رئيس قطاع الإمداد بالجيش الإثيوبي سابقا والعميد جبركيدان جبر ماريام، الذي كان مسؤولاً عن المعلومات والتوثيق بقوات الجيش الإثيوبي سابقا حيث انضموا لجبهة تحرير تجراي، فضلا عن 10 عناصر من كبار الضباط الصف بالجيش الإثيوبي.





والجمعة أعلن الجيش الإثيوبي، اعتقال عراب ومؤسس جبهة تحرير تجراي "سبحت نغا" المعروف بـ"أبوي سبحت" بأحد الأنفاق بجبال تجراي وذلك خلال عملية تمشيط وبحث أجرتها القوات الإثيوبية.

وذكر بيان للجيش الإثيوبي أن قواته تمكنت من القبض على زعيم وعراب ومؤسس جبهة تحرير تجراي سبحت نغا، والذي كان مختبئا بأحد الأنفاق الجبلية بإقليم تجراي.



وأوضح البيان أن عملية التمشيط والبحث التي أجراها الجيش أسفرت عن إلقاء القبض على ضباط آخرين كانوا بالجيش الإثيوبي لكنهم تمردوا عليه وانضموا لجبهة تحرير تجراي، بينهم 3 برتبة عقيد فيما لا يزال آخرون فارين.

"سبحت نغا" المعروف بـ"أبوي سبحت" (86 عاما) هو عراب ومؤسس جبهة تحرير تجراي، وكان آخر منصب تولاه قبل وصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية للعلاقات الخارجية.