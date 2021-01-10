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روسيا.. تسجيل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.


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وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة واحدة بالطفرة "البريطانية" للفيروس التاجي، خلال فحص المواطنين الروس العائدين من المملكة المتحدة.

وسبق أن شددت الحكومة البريطانية في ديسمبر القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التي تعد ذات قدرة أكبر على التفشي.

وتم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين في عشرات الدول.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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