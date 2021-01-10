وزير الصحة الأردني: اللقاحات المعتمدة ضد كورونا آمنة وتفي بالغرض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طمأن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، المواطنين حول فعالية لقاحات كورونا المعتمدة في الأردن، ودعا الجميع إلى "عدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتم تداولها في هذا الشأن".

وقال عبيدات إن "المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجرت دراسة كل ما يلزم لإثبات أمن وفعالية هذه المطاعيم، بالتالي حصلت هذه المطاعيم على رخصة أو إذن استخدام طارئ كما هو متبع في جميع دول العالم".

وأضاف: "الأردن في المرتبة 41 عالميا في بدء التطعيم ضد كورونا وهذا إنجاز"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء تلقّوا المطعوم الصيني - الإماراتي، وتنوّع وتعدّد أنواع المطاعيم فيه مصلحة للجميع".

ودعا عبيدات المواطنين إلى تلقي اللقاح بدون تردد، وقال إن "العالم سئم أن يبقى يعاني من هذا الوباء وتداعياته"، لافتا إلى أن "إحدى وسائل مقاومة هذا الفيروس هي أخذ المطعوم".

ومنح الأردن، السبت، "ترخيصا طارئا" لاستعمال لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد "فايزر- بايونتيك"، فيما أعلنت السلطات أن حملة التطعيم تبدأ الأربعاء.