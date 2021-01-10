بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن حكومة المملكة المتحدة تطمح إلى تلقيح جميع سكانها البالغين ضد فيروس كورونا بحلول فصل الخريف المقبل.



يأتي ذلك في وقت يواجه قطاع الصحة العامة في البلاد "وضعا خطيرا".

وصرّح الوزير لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية: "بالطبع نبدأ مع الأكثر ضعفا"، لكن "كل البالغين سيتلقون اللقاح بحلول الخريف".

وبريطانيا أكثر دول أوروبا تسجيلا للوفيات جراء "كوفيد-19"، وقد بلغت حصيلة وفياتها 81 ألفا و431 (563 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة)، وهي تواجه حاليا طفرة في الإصابات بسبب سلالة متحوّرة من الفيروس أكثر قدرة على التفشي.

ومنذ بداية الجائحة، سجّلت المملكة المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19 (54 ألفا و940 الأحد)، وحاليا يرقد 30 ألف مصاب بالفيروس في مستشفيات البلاد.

وأطلق كبير أطباء إنجلترا كريس ويتي تحذيرا في صحيفة "صنداي تايمز" جاء فيه أن "قطاع الصحة العامة يواجه حاليا وضعا هو الأخطر" في الذاكرة الحديثة.

وتابع "إذا واصل الفيروس هذا المنحى، ستواجه المستشفيات قريبا صعوبات حقيقية"، محذّرا أن معدّل المصابين نسبة لعديد الطواقم الطبية يتخطى بأشواط الأرقام المعقولة، معتبرا أن هذا المعدّل سيصبح قريبا جدا "غير مقبول".

وفي مسعى للخروج من الأزمة، تسابق الحكومة البريطانية الوقت من خلال حملة تلقيح تأمل أن تتمكّن من خلالها من تلقيح المسنين الذين تتخطى أعمارهم 70 عاما وأفراد الطاقم الطبي والأشخاص الأكثر ضعفا بحلول منتصف شباط/فبراير المقبل، أي نحو 15 مليون شخص ينتمون إلى فئة سكانية تُسجَّل في صفوفها 88% من وفيات "كوفيد-19".